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В порты РФ начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии

12:51, 06 марта 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В российские порты поступили первые партии белорусских нефтепродуктов. Так, 6 марта Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута для перевалки в морской порт Санкт-Петербурга, а накануне с этого НПЗ в порт Усть-Луга ушли составы с 5 тысячами тонн бензина.

Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое министр транспорта России Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко подписали 19 февраля, — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минтранса РФ.

По этому соглашению, с 2021 по 2023 год Белоруссия отправит через российские порты около 10 млн тонн мазута, бензина и масла: 3,5 млн тонн — в 2021 году, 3,2 млн тонн — в 2022-м и 3,1 млн тонн — в 2023-м. Документ предусматривает автоматическую пролонгацию.

Как писал NEWS.ru, представители России и Белоруссии подписали межправительственное соглашение об экспорте нефтепродуктов из РБ через российские морские порты. Президент РБ Александр Лукашенко одобрил проект экспортного соглашения 16 февраля, правительство России одобрило его ещё в конце января текущего года.

Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay — если грузоотправитель обеспечивает экспорт в объёме меньше обозначенного ранее, морской терминал получает плату за весь согласованный объём. Минимально гарантированные объёмы должны быть согласованы на следующий год не позднее ноября предыдущего года.

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