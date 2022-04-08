В Польше заявили о скором введении эмбарго на энергоресурсы из России
Замглавы МИД Шинковский: Польша в ближайшие месяцы запретит поставки газа и угля из России
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:28, 10 апреля 2022
Шимон ШинковскийФото: Martin Müller/imago-images.de/Global Look Press
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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что Варшава в ближайшие месяцы запретит поставки газа и угля из России. Власти стран готовы пойти на такой шаг, даже если в Евросоюзе решат по-другому, отметил он в беседе с Berliner Zeitung.
Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же, — подчеркнул дипломат.
Он признал, что единичный жест Варшавы не повлияет на экономику России.
Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл, — указал Шинковский.
Ранее стало известно, что введённые иностранными странами незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости страны. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал введение рестрикций одной из форм гибридной войны.