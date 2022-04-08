В Польше заявили о скором введении эмбарго на энергоресурсы из России

Фото: Martin Müller/imago-images.de/Global Look Press

Глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая заявил о разрушении фундамента международной валютно-финансовой системы из-за антироссийских санкций, сообщается на сайте Минфина РФ. Он подчеркнул, что несмотря на это, страны БРИКС могут смягчить последствия грядущего кризиса.

Новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США, — говорится в сообщении. Участники встречи отметили негативное влияние обострившейся геополитической ситуации и санкций на...