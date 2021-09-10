В Польше заявили о неизменности позиции по СП-2

Позиция Польши в отношении газопровода «Северный поток — 2» остаётся неизменной, несмотря на то что его строительство не удалось остановить. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Збигнев Рау. Его слова приводит РИА Новости.

Действительно, что касается общественного мнения в Польше и польских политических сил, то наша позиция остается неизменной в отношении оценки этого инвестиционного проекта. Но несмотря на углублённую дискуссию по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, — сказал министр.

Он также добавил, что с завершением строительства трубопровода возник «дефицит безопасности в Европе». Рау выразил надежду на то, что будут найдены решения для его закрытия. Он призвал Германию и Францию объединить усилия для остановки «потенциальных последствий» строительства СП-2.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» полностью завершён. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. В Кремле отметили, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей.

Глава Министерства экономики Австрии Маргарита Шрамбек поддержала завершение строительства СП-2, отметив, что повысит надёжность снабжения Европы. В Германии возможность запуска трубопровода в октябре комментировать отказались. На Украине заявили, что ввод магистрали в эксплуатацию приведёт к подорожанию газа в стране.