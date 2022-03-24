В Польше заявили, что не могут рассчитываться за российский газ в рублях
Глава концерна PGNIG заявил, что Польша не может рассчитываться за российский газ в рублях
Сергей Князев
Сергей Князев
14:26, 24 марта 2022
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Павел Маевский заявил на пресс-конференции, что «ямальский контракт», заключённый с Россией, предусматривает способ регулирования цены. При этом он не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях, однако продолжит выполнять обязательства по прежним условиям, передаёт РИА Новости.
Особо такой возможности нет. <...> Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны, — сказал Маевский.
23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.
На эту ситуацию отреагировал президент Сербии Александр Вучич, заявив, что Белград «получил много новых проблем» после решения Москвы, а Болгария, которая качает российский газ в Сербию и Венгрию по своей газотранспортной системе, заявляла о нежелании оплачивать газ в рублях. В Минфине Японии также заявили, что не до конца понимают, как именно будет использоваться на практике новый принцип.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал импортёров российского газа не соглашаться на требование Кремля проводить расчёты в рублях. Он также призвал разработать план по постепенному избавлению от российских газа и нефти, закрыть все порты для российских судов и отключить от SWIFT все российские банки.