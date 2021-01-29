В Польше задумались, что выторговать у Германии за «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/1a3662e0-6259-11eb-a255-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик объяснили желание немецких властей реализовать проект «Северный поток — 2».

В статье, опубликованной на портале Biznes Alert, они отмечают, что в случае запуска газопровода Германия сможет создать водородную экономику с нулевым уровнем выбросов. Это соответствует проводимой Берлином климатической политике. При отказе от строительства «Северного потока — 2» немецкой экономике придётся переходить на закупку СПГ из Соединённых Штатов.

Это намного дороже и вреднее для окружающей среды. Для Соединённых Штатов под руководством как Трампа, так и Байдена «Северный поток — 2» — это вопрос не интересов безопасности, а бизнеса, — подчёркивают журналисты.

Также они цитируют главу правящей партии Германии ХДС Армина Лашета, который объяснил, что Берлин уже полвека импортирует российский газ и будет продолжать это делать дальше, потому что сотрудничать с Россией по «Северному потоку — 2» выгодно для экономики и безопасности.

В публикации отмечается, что Германия старается убедить страны Евросоюза, что реализация проекта отвечает интересам газового рынка организации.

Что можно выторговать у немцев, когда им так нужен «Северный поток — 2»? — задаются вопросом авторы публикации.

По их мнению, можно попросить Берлин об уступках в климатической политике в пользу угля или по реформе судебной системы в Польше.

Ранее стало известно, что власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, заверил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.