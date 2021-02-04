В Польше оценили шансы на остановку проекта «Северный поток – 2»

https://static.news.ru/photo/860588ae-6789-11eb-a3a1-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ оценивает шансы на то, что США и другим западным странам удастся добиться остановки строительство «Северного потока — 2», как близкие к нулю.

Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что «Северный поток — 2» будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идёт к завершению проекта, — цитирует РИА Новости польского специалиста.

Аналитик заявил, что американские санкции в отношении проекта недостаточно эффективны, в то время как представители бизнеса в германии, а также немецкие чиновники всё чаще выступают за завершение проекта вопреки давлению Вашингтона.

Российско-немецкий тандем очень сильно продвигается в направлении завершения этого проекта, несмотря ни на что... Что ещё должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект всё ещё жизнеспособен, — подвёл итог Кардащ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава австрийской компании OMV Райнер Зеле выразил надежду на скорое завершение строительства газопровода. По его словам, OMV заинтересована в реализации проекта, поскольку тогда компания получит запланированные доходы.

Бизнесмен подчеркнул, что видит два варианта развития строительства «Северного потока — 2». И самый позитивный сценарий предполагает снижение санкционного давления на проект.