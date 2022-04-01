В Польше оценили эффект от перевода оплаты российского газа в рубли

Перевод оплаты за российский газ на рубли не имеет большого экономического значения и преследует исключительно политические цели, заявил в эфире Польского радио вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский. По его словам, в случае продажи нефти и газа деньги должны быть обменены в любом случае.

Тут речь идёт скорее о получении превосходства психологического и политического, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиeнтом рублёвого счета в одном из российских банков. Также сообщается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», дoлжен прийти в рублях. До этого в иностранных СМИ сообщалось, что стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквивалeнте.

Во Франции также уточнили, что согласно новой схеме смогут рассчитываться за российский газ в евро, но через банки, которые будут конвертировать их в рубли. В то же время большинство европейских лидеров сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны, например, Венгрия, неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.