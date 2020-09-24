В половине районов Москвы новостройки обогнали по цене вторичку

За последние три года объекты первичного рынка в столице прибавили в цене 24%, вторичного — 17%. Ранее первичный рынок недвижимости привлекал покупателей своей более доступной стоимостью, однако последние данные показали, что более чем в половине московских районов цена на новостройки стала выше, чем у вторички.
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Отмечается, что в столице сейчас 14 районов, где доля первички выше 80%. При этом каждая четвёртая квартира в строящемся доме продаётся в ЮВАО. Новое жильё также доступно в 77 районах Москвы без учёта ТиНАО.
Ранее эксперты сообщали, что по итогам 2020 года цены на жильё в новостройках в РФ вырастут на 12–15%. За последний месяц они увеличились на 3%. Как отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, сейчас средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионерах России составляет 80,4 тыс. рублей. Свой прогноз о будущем повышении этой цены он объяснил тем, что существует высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и появлением на рынке новых инвесторов. Речь идёт о россиянах, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость, писал NEWS.ru.
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