В половине районов Москвы новостройки обогнали по цене вторичку

https://static.news.ru/photo/1a6d3f24-fe61-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние три года объекты первичного рынка в столице прибавили в цене 24%, вторичного — 17%. Ранее первичный рынок недвижимости привлекал покупателей своей более доступной стоимостью, однако последние данные показали, что более чем в половине московских районов цена на новостройки стала выше, чем у вторички.

Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на ЦИАН, в 57% районов новостройки оказались дороже вторичного рынка, что на 9% выше, чем три года назад. Выгоднее всего приобретать недвижимость на первичном рынке в сравнении со вторичкой от собственников оказалось в районах Тропарёво-Никулино, Фили-Давыдково и Северный.

Отмечается, что в столице сейчас 14 районов, где доля первички выше 80%. При этом каждая четвёртая квартира в строящемся доме продаётся в ЮВАО. Новое жильё также доступно в 77 районах Москвы без учёта ТиНАО.

Ранее эксперты сообщали, что по итогам 2020 года цены на жильё в новостройках в РФ вырастут на 12–15%. За последний месяц они увеличились на 3%. Как отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, сейчас средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионерах России составляет 80,4 тыс. рублей. Свой прогноз о будущем повышении этой цены он объяснил тем, что существует высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и появлением на рынке новых инвесторов. Речь идёт о россиянах, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость, писал NEWS.ru.