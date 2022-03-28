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В Подмосковье запустят 24 проекта по импортозамещению

15:50, 28 марта 2022
В Подмосковье запустят 24 проекта по импортозамещению Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв Фото: воробьёв.рф
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В Московской области начали подготовку к реализации 24 проектов по импортозамещению, сообщает телеканал «360». Участников дополнительно поддержат с помощью субсидий и льготных кредитов. Московская область направила семь заявок в Федеральный фонд развития промышленности, чтобы получить займы для реализации проектов.

Губернатор региона Андрей Воробьёв попросил руководителей городских округов предлагать компании, готовые развиваться в регионе.

Уважаемые коллеги, свою лепту вносите, давайте предприятия, уделите внимание, заботу тем, кто готов, хочет, имеет технологии дальше развиваться и вносить заметный результат в очень важном экономическом направлении, — призвал он.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что вместе с губернатором попросит ключевых предпринимателей Московской области сообщить, какое оборудование и сырьё они предложат взамен импортному.

Ранее Андрей Воробьёв пообещал, что компании в Подмосковье, помогающие с импортозамещением, смогут арендовать землю за один рубль сроком на три года. Губернатор призвал предлагать новые проекты по импортозамещению, готовые запуститься в Московской области.

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