В Подмосковье запустят 24 проекта по импортозамещению

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Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, которые приводит Associated Press, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

Все министры G7 полностью согласны с тем, что это [будет] одностороннее и явное нарушение существующих контрактов, — заявил Хабек. При этом Еврокомиссия подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергоресурсов...