В Подмосковье выставили на продажу три дома дороже $100 млн

В настоящее время на подмосковном рынке дачной недвижимости продаются три объекта, стоимость каждого из которых составляет более $100 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства недвижимости Savills.

Отмечается, что в Подмосковье сейчас представлены 47 загородных лотов с бюджетом, превышающим $20 млн, не считая трёх самых дорогих объектов. Средняя же стоимость премиального загородного дома в регионе из сотни самых дорогих лотов по итогам июня составила $28,44 млн. Этот показатель повысился за последний квартал на 0,3%, а в годовом выражении — на 2,3%.

Из ста наиболее дорогих участков 65 расположены на Рублёво-Успенском шоссе. Вторым по популярности направлением является Новорижское шоссе, там находятся 19% элитных резиденций. Остальные объекты расположены на Ильинском, Минском и Сколковском шоссе. Другие направления представлены только одним лотом.

Средняя площадь коттеджей из топ-100 cоставила 2,113 тысячи квадратных метров, а площадь — 125 соток. Свыше половины из элитных лотов располагаются на удалении менее 10 км от МКАД, ещё 22% — на расстоянии от 10 км до 22 км.

Ранее аналитики компании ЦИАН назвали районы — лидеры Подмосковья по росту цен на земельные участки. Так, за прошедший год ими стали Химки (+44,2%; средняя стоимость составила 11,62 млн рублей), Мытищи (+43,1%; 11,58 млн) и Подольск (+40,2%; 5,7 млн).