В Подмосковье упали цены на аренду «загородки»

За последний год цены на аренду загородной недвижимости в Подмосковье упали более чем на 10–15%. В элитном сегменте также зафиксировали падение (5–7%). Об этом говорится в исследовании ИНКОМ-Недвижимости.

Начиная с весны 2021 года спрос на загородную недвижимость стремительно падал. Клиенты, которые ищут недвижимость в аренду, стали разборчивее, поэтому стоимость найма пришла в соответствие с качеством объекта.

Приобретение загородного дома стало выгоднее, чем его аренда в долгосрочной перспективе, поскольку в настоящее время мы наблюдаем оптимальное соотношение низкой ипотечной ставки и инфляции, — говорит начальник отдела Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Анна Власова.

Арендодатели устанавливали невероятно высокие цены, ориентируясь на ажиотаж прошлого года. Однако ситуация на рынке показала, что стоимость аренды должна быть ниже, и большинство собственников пошли на уступки.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, почему в России растут цены на недвижимость. По его словам, ощущается нехватка рабочей силы.