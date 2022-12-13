В платежи за ЖКУ включат оплату «умных» счетчиков «Известия»: Минстрой разрабатывает включение в платежки за ЖКУ оплату «умных» счетчиков

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать вопрос о включении в платежки за ЖКУ оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков. Поручение было дано по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике, пишут «Известия».

Ведомству поручено обеспечить «доступ к данным „умных“ приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО» и «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ». Реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков, по информации Минстроя, прорабатывается, так как они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.

Как сообщил изданию генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин, обслуживание и управление приборами могут передать от жителей ресурсоснабжающим организациям, они будут устанавливать счетчики, проводить поверки и менять их в случае необходимости.

В среднем такие счетчики работают порядка 15 лет, за это время нужно несколько раз проводить их поверки. На сегодня установка таких счетчиков для жильцов является проблематичной. Нужно нанимать компанию для их установки, проведения поверок, замены. К тому же, ситуацией часто пользуются мошенники, которые навязывают людям ненужные услуги или завышают тарифы.

Однако эксперты склонны считать, что покупка счетчиков оптом может быть дешевле для ресурсоснабжающих организаций, но появление монополии, как правило, означает завышение цен. И не факт, что включенная в тариф стоимость приборов и услуг по их установке не окажется выше, чем если покупать их самостоятельно.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что изменения правил поверки счетчиков, вступающие в России в силу с 1 ноября, должны усилить борьбу с мошенничеством в данной сфере. При этом она усомнилась, что изменения серьезно повлияют на размер платежей за услуги ЖКХ.