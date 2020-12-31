В ПФР назвали размер повышения пенсии в 2021 году

https://static.news.ru/photo/69fd80f4-4c7b-11eb-9d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страховая часть пенсии неработающих пенсионеров в РФ с 1 января 2021 года будет проиндексирована на 6,3%. Прибавка будет зависеть от размера пенсии россиянина.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года, — отметили в фонде.

При этом уточняется, что пенсия по старости у большинства россиян вырастет не меньше чем на тысячу рублей в месяц. Средний размер выплаты возрастёт до 17,5 тысячи рублей.

Прибавка зависит от размера получаемой пенсии. Например, если выплата по инвалидности в 2020 году составляла 10 806 рублей, то после индексации она вырастет на 681 рубль, до 11 487 рублей. А если страховая пенсия достигала 17 522 рублей, то в результате индексации она увеличится на 1104 рубля и составит 18 626 рублей.

Также на 6,3% увеличится пенсионный коэффициент и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость этого коэффициента в январе 2021 года будет повышена с 93 до 98,8 рубля, а размер фиксированной выплаты — с 5 686,2 до 6 044,4 рубля.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что индексация затронет более 31 миллиона россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в РФ составляет 12 792 рубля в месяц, размер прожиточного минимума (ПМ) — 11 653 рубля. Минтруд в 2020 году предложил ввести новый порядок расчёта данных показателей. Теперь соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы составит 42%, а соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — 44,2%.