В пандемию сократилось на миллион число россиян с кредитами

https://static.news.ru/photo/60ac04e0-662e-11eb-bc7c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к сокращению числа россиян с кредитами. Об этом сообщили в Центробанке.

Как следует из доклада Банка России «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй», число клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) сократилось на миллион.

Введённые в II квартале 2020 г. временные ограничения в связи с началом пандемии привели к отрицательной динамике рынка розничного кредитования, затронув в первую очередь необеспеченное потребительское кредитование и рынок займов МФО, — цитируют «Ведомости» документ.

Однако рынок начал восстанавливаться. К 1 октября общее количество заёмщиков составило 41,9 млн человек. Впрочем, это всё же меньше, чем 42,1 млн на 1 апреля 2020 г.

Согласно докладу, на 1 октября прошлого года 36,1 млн человек — 86,4% от общего числа заёмщиков — имели только банковские кредиты. Доля тех, у кого есть лишь долги перед МФО, составила 6% заёмщиков, или 2,5 млн человек. И кредиты, и займы имели 3,2 млн граждан (7,7%).

Ранее сообщалось, что в общем банковском портфеле по итогам года доля просроченных ипотечных кредитов составляет 0,85%.

В 2020-м банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 4,3 трлн рублей. Это более чем на треть выше показателя 2019 года. Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02% процентного пункта — до 7,36%.

Ранее NEWS.ru писал, что льготная ипотека в России может быть продлена до конца 2021 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что спрос на неё приобретает ажиотажный характер, поэтому в некоторых регионах неоправданно взлетели цены на жильё. Она заявила, что во избежание образования «пузыря» программу необходимо вовремя свернуть.