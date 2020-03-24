https://static.news.ru/photo/edf1aa52-6de2-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением отменить с 1 июня запрет на продажу алкогольной продукции в Интернете.

Авторы инициативы просят разрешить дистанционную торговлю алкоголем для всех участников рынка, но особый акцент делают на малых и средних производителях крафтового пива, медовухи и сидра. По их мнению, онлайн-продажа — единственный способ реализации такой продукции, поскольку она практически не представлена в крупных торговых сетях, а также в условиях введения противоэпидемиологических мер из-за коронавируса.

В «Опоре России» малых производителей алкоголя назвали самыми незащищёнными участниками рынка. В качестве аргумента было отмечено, что серьёзный удар по такому бизнесу наносят региональные законы, запрещающие розничную продажу пива в розлив, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что онлайн-продажа алкоголя в России может быть налажена с помощью Единой биометрической системы и сайта госуслуг. Благодаря биометрическим данным покупатель сможет подтвердить свои личность и возраст.