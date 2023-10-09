Экономист объяснил рост интереса россиян к занятию бизнесом Экономист Сигал: уход иностранцев вызвал рост интереса россиян к бизнесу

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В России происходит рост числа малых и средних предприятий: по состоянию на 10 сентября этого года их количество превысило 6,1 млн, новых предприятий в этом году открылось на 19% больше, чем в прошлом, сообщает журнал «Компания». Как прокомментировал ситуацию изданию экономист Павел Сигал, это свидетельствует о росте у россиян интереса к бизнесу на фоне ухода из страны многих западных компаний.

Люди все больше пропитываются идеей того, что надо сделать что-то самим. <...> И здесь на руку играет то, что многие международные компании ушли с российского рынка, оставив целые ниши. Для предпринимателя сегодня очень много возможностей, — отметил Сигал.

По данным издания, сегодня в сфере малого и среднего бизнеса заняты почти 30 млн россиян, это 40,7% от общего числа работающих граждан. Как рассказал заведующий базовой кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова доктор экономических наук Юрий Ляндау, росту интереса россиян к бизнесу способствует и серьезная господдержка предпринимательства.

Сейчас начинающие предприниматели могут получить различные гранты от Фонда содействия инновациям, гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», различную поддержку от «Корпорации МСП». В вузах активно поддерживается деятельность по созданию студенческих стартапов. Применяется новый формат ВКР «Стартап как диплом», — рассказал экономист.

На рост деловой активности влияют уникальные обстоятельства, сложившиеся в последние полтора года, добавил в беседе с изданием финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он пояснил, что логистические и финансовые затруднения в сфере экспорта и импорта привели к возрастанию роли именно малых и средних компаний, которые подхватывают возможности, оставшиеся от крупных предприятий.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что перед Россией стоит острая проблема импортозамещения. Он пояснил, что потоки зарубежных товаров, которые закупают за доллары и евро, а затем привозят в страну, сильно повышают цены.