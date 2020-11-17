Вакцины помогут: в ОПЕК+ заявили о грядущем восстановлении рынка нефти

https://static.news.ru/photo/bacdc048-28ea-11eb-8aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: aramco.com

Новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса вселяют надежду на то, что это сгладит негативный эффект пандемии на мировой спрос на рынке нефти. Такое мнение высказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман.

Тем не менее только широко доступная вакцина сможет оказать ощутимое влияние на состояние спроса, сказал он в ходе открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Мы слышали с вами эти позитивные новости о новой вакцине против вируса COVID-19. Это даёт нам возможность видеть проблески света в конце тоннеля, — цитирует принца ТАСС.

По словам министра, восстановление показателей в Азии воодушевляет. Однако серия новых локдаунов на фоне второй волны пандемии может свести на нет этот оптимизм.

Бен Салман признал, что до выхода из «длинного пандемического тоннеля», в котором находится сейчас весь мир, ещё далеко.

Ранее NEWS.ru писал, что за время действия соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с 2017 по 2021 год российский бюджет получит дополнительный доход в размере 9 трлн рублей.