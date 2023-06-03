ОПЕК+ может сократить добычу нефти Reuters: ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

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ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Обсуждение обусловлено тем, что стоимость черного золота упала до $75 за баррель, а аналитики говорят об избытке предложения на рынке.

ОПЕК и ее союзники обсуждают дальнейшее сокращение добычи нефти, возможно, на 1 млн баррелей в сутки, — сообщили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, поскольку Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители. Эта проблема будет в том числе поднята на встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.

До конца 2023 года Саудовская Аравия добровольно планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение приняли в Казахстане — там сократят добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки. Также к кампании подключились другие страны со своими ограничениями: ОАЭ — на 144 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч баррелей в сутки, Кувейт — на 128 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 40 тысяч баррелей в сутки.

В апреле Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти. Это подтверждал вице-премьер Александр Новак. Нефтедобыча будет сокращена на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.