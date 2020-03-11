https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит порядка 99,73 млн баррелей в сутки. При этом во втором полугодии потребление её будет выше, чем в первом, полагают в ОПЕК.

Аналитики организации пересмотрели в сторону понижения прогноз по росту спроса на нефть в текущем году до 60 тысяч баррелей в сутки. Основной причиной изменения спроса они назвали неблагоприятное воздействие коронавируса на рынок для транспорта и промышленности. Эксперты отметили, что влияние эпидемии «на и без того хрупкую мировую экономику» требует согласованных политических действий всех участников рынка.

Специалисты ожидают, что в течение года среди стран «не ОПЕК» добычу и поставки нефти нарастят Россия Индонезия, Оман и Таиланд. При этом США, КНР, Мексика, Норвегия, Малайзия, Колумбия и Азербайджан показатели сократят, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть стали восстанавливаться после падения. Рост превысил уже 3%. Так, по состоянию на утро 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.