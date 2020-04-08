В ОПЕК+ сообщили о готовности проекта по сокращению добычи нефти

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Проект мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже готов. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо. По его словам, перед заседанием 9 апреля страны венского соглашения смогут ознакомиться с ним и высказать свои предложения.

Он держится в строжайшем секрете, детали будут обсуждены завтра. Сегодня вечером ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с некоторыми странами формата, — сообщил источник РИА Новости в секретариате.

Как писал NEWS.ru, министры энергетики нефтедобывающих стран (ОПЕК) обсудят цены на углеводороды с представителями России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+). На видеоконференцию, на которой планируют договориться о повышении цен на нефть, пригласили наблюдателей из Аргентины, Бразилии, Норвегии, Колумбии, Египта, Индонезии, Тринидада и Тобаго, но не позвали представителей США и Канады — стран первой десятки по добыче и разведанным запасам.

Мировые цена на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%.Поводом для падения цен весной 2020 года стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.