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В ОПЕК рассказали, до каких пор нефть будет востребована в мире

15:53, 28 сентября 2021
В ОПЕК рассказали, до каких пор нефть будет востребована в мире Фото: brandmaster.com
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По данным организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), чёрное золото останется наиболее востребованным топливом до 2045 года. По данным за 2020 год, на нефть приходилось почти треть потребления всех энергоносителей. Однако из-за активного внедрения возобновляемых источников энергии влияние нефти будет снижаться. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте организации.

Исходя из данных доклада, нефть останется самым потребляемым видом топлива в долгосрочном плане. Несмотря на то что возобновляемые источники энергии развиваются, доля нефти в мировой экономике снизится незначительно.

Кроме того, в прошлом году на долю нефти приходилось около 30% мирового потребления энергоносителей. Уже через несколько лет эта цифра вырастет до 31%. Но уже после 2025 года нефть столкнётся с альтернативными источниками энергии, которые будут активно внедряться по всему миру. Тогда же в мировом энергобалансе чёрное золото будет занимать 28%.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса рассказал, что запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит более чем на 100 лет.

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