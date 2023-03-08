В ОПЕК объяснили отношение к перенаправлению экспорта нефти из России Глава ОПЕК аль-Гаис: перенаправление нефти из России в Азию картель не беспокоит

Фото: Wang Zhou/XinHua/Global Look Press

Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения работы рынка. Подобные изменения являются обыденным явлением, заявил генсек картеля Хайтам аль-Гаис на площадке международной энергетической конференции CERAWeek, сообщает РИА Новости.

В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий, — пояснил он.

Сейчас рынок достаточно велик, считает аль-Гаис. По его мнению, могут быть удовлетворены запросы всех потребителей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не планирует выходить из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Так представители ОАЭ опровергли появившуюся информацию в материале газеты The Wall Street Journal, в которой отмечалось, что Абу-Даби планирует покинуть организацию из-за разногласий с Саудовской Аравией.