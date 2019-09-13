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Банк России в июне, июле и сентябре 2019 года снижал ключевую ставку на 0,25%. При этом снижение на 0,5% возможно только при значительном изменении прогноза по инфляции.

Об этом сообщил глава департамента ДКП Центробанка Алексей Заботкин, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что Банк России решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7%. Такое...