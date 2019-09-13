https://static.news.ru/photo/3c8d2578-d550-11e9-9544-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил возможность снятия Соединёнными Штатами санкций с Ирана и насыщение рынка нефтью из этой страны.
Обсуждаем все новости, которые связаны с рынком. И эту новость, говорили о ней. Не знаем, какие будут решения, — цитирует ТАСС министра энергетики РФ Александра Новака.
Ранее News.ru писал, что заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ началось 12 августа в Абу-Даби. В ходе мероприятия планировалось обсудить прогнозы по добыче нефти, спрос на неё и рост мировой экономики на будущий год. Согласно данным Международного энергетического агентства, увеличение добычи в странах, которые не входят в ОПЕК, в 2020 году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса. Чтобы исключить угрозу переизбытка топлива, участникам совещания придётся рассмотреть сценарии дополнительного сокращения добычи.