В ОПЕК+ договорились о продлении сокращений добычи нефти Reuters: в ОПЕК+ договорились о продлении сокращений добычи нефти на 2025 год

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Страны ОПЕК+ на переговорах 2 июня согласовали продление добровольных сокращений добычи нефти с некоторыми участниками альянса на 2025 год, говорится в итоговом коммюнике. Речь идет об объеме 2,2 млн баррелей в сутки.

Сохранить уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, <...> начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года, — говорится в документе.

ОПЕК+ на заседании 4 июня 2023 года объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Эр-Рияд не имеют разногласий по сделке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала текущего года в стране добыли 195,7 млн тонн нефти. По словам главы государства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 1,8%. Он назвал снижение незначительным.

Президент объяснил, что снижение добычи нефти в России связано с добровольным сокращением по договоренностям с ОПЕК+. Он также добавил, что устойчиво растет потребление электрической энергии, а добыча газа увеличилась почти на 8%.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что баланс на мировом рынке нефтепродуктов может быть нарушен из-за серии атак беспилотниками со стороны украинских военных по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Также подчеркивается, что к аналогичному эффекту приводит сложная ситуация на Ближнем Востоке и продолжение сделки ОПЕК+ об ограничениях добычи.