В ООН спрогнозировали рост ВВП России по итогам 2023 года В ООН спрогнозировали рост российского ВВП на 2,2% в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия значится в списке стран G20, экономический рост которых в этом году, предположительно, ускорится, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за 2023-й год. Согласно прогнозам, основанным на ряде факторов, рост ВВП страны в 2023 году составит 2,2% и 2% в 2024 году.

Среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями. <...> Исходя из всех этих факторов, рост ВВП (России. — NEWS.ru), по прогнозам, составит 2,2% и 2% в 2023 и 2024 годах соответственно, — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил $15 тысяч, увеличившись за год более чем на 22%, или примерно на $2,8 тысячи. Это максимальный показатель с 2013 года, показал анализ данных МВФ.

Бывший глава Минфина РФ Андрей Нечаев ранее заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала военной операции на Украине оказались выше, чем предсказывалось. Он отметил, что ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%.

В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в 2023 году темп роста экономики ожидается на уровне 1,2%. Он также заявил, что в 2026-м рост ВВП России может достигнуть 2,8%.