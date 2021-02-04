ООН сообщила о росте мировых цен на продовольствие

https://static.news.ru/photo/0745b016-66e9-11eb-8020-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Восьмой месяц подряд цены на продовольственные сырьевые товары в мире продолжают расти, в январе они поднялись до максимального значения за последние почти семь лет. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO UN).

Рассчитываемый организацией индекс продовольственных цен, ежемесячно отмечающий изменение цен на ключевые виды продовольствия на международном рынке, в январе вырос на 4,3% — до 113,3 пункта. Это самое высокое значение с июля 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на FAO.

Самые высокие темпы инфляции коснулись зерновых, растительных масел и сахара.

Согласно индексу, зерновые в январе подорожали на 7,1% по сравнению с декабрём. Цены на пшеницу поднялись за месяц на 6,8%, на кукурузу — на 11,2% к декабрю и на 42,3% по сравнению с январём 2020 года.

Индекс цен на растительные масла показал месячную инфляцию в 5,8%, сахар подорожал на 8,1%. Также был отмечен рост индекса цен на молочные продукты (на 1,6%) и на мясо (на 1%).

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия в последнее время. При этом Путин сообщил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, что россияне должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продуты питания дают результат.