В ОНФ назвали главную финансовую проблему россиян

https://static.news.ru/photo/3113d4ea-45ab-11eb-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент уровень закредитованности населения России составляет порядка 30–32%, то есть в среднем семья отдаёт около трети годового дохода на погашение кредитов, заявила NEWS.ru руководитель проекта ОНФ «За права заёмщика» Евгения Лазарева.

Причём тревогу у эксперта вызывает не закредитованность населения, уровень которой сегодня гораздо ниже, чем в других странах, а большой объём потребительских кредитов.

Кредитная нагрузка россиян гораздо ниже, чем жителей западных стран. Если показатель вырастет до 40%, это будет уже проблема. Другой вопрос — более острый — качество кредитов. Если бы все кредиты были, условно говоря, ипотечными, когда есть залог, когда кредит обеспечен, проблем было бы меньше, потому что если что-то пошло не так, залог можно реализовать и долговая нагрузка на человека снизится. А у нас очень много ничем не обеспеченных потребительских кредитов. Вот это является проблемой, — пояснила эксперт.

По словам Евгении Лазаревой, очень важно не допускать роста таких кредитов, однако в условиях падения реальных доходов населения, проблем на рынке труда люди зачастую вынуждены брать на себя дополнительную долговую нагрузку. В этом смысле поддержка граждан, предпринимателей, экономики в целом имеет гигантское значение, убеждена эксперт.

«Нужно стремиться к снижению общего уровня закредитованности. А это возможно прежде всего за счёт роста доходов населения, создания дополнительных рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса. Новые рабочие места означают, что есть работа, работа — это гарантированный доход, а постоянный доход, в свою очередь, помогает избежать проблем с кредитной задолженностью», — сказала эксперт.

По её словам, в национальном плане по восстановлению экономики должно быть достаточно инструментов для того, чтобы поддерживать как предпринимателей, которые одновременно являются работодателями, так граждан.