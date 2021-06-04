Партнёр «Северного потока — 2» назвал сроки завершения проекта

https://static.news.ru/photo/5abfe184-c509-11eb-a4bf-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершится в этом году, пишет РИА Новости.

Компания выступает одним из финансовых партнёров проекта. В общей сложности она инвестировала в создание трубопровода свыше €720 млн.

Напомним, проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как ранее заявил вице-премьер России Александр Новак, в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года.