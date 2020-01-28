Австрийская компания OMV, которая является партнёром «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», считает, что Европа оказывает недостаточную поддержку строительства газопровода.
Глава OMV Райнере Зеле сообщил, что ситуация вокруг проекта вызывает беспокойство.
Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой, — заявил он в ходе European Gas Conference.
По его словам, в настоящее время говорится много слов, однако делается не так много,
Ранее NEWS.ru писал, что компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» просят освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Свои заявления они направили в Федеральное сетевое агентство Германии.
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