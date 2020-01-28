https://static.news.ru/photo/a838581c-41af-11ea-8aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Австрийская компания OMV, которая является партнёром «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», считает, что Европа оказывает недостаточную поддержку строительства газопровода.

Глава OMV Райнере Зеле сообщил, что ситуация вокруг проекта вызывает беспокойство.

Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой, — заявил он в ходе European Gas Conference.

По его словам, в настоящее время говорится много слов, однако делается не так много, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» просят освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Свои заявления они направили в Федеральное сетевое агентство Германии.