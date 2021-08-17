В Новороссийске заявили о потере части урожая винограда из-за подтоплений
Сергей Князев
Сергей Князев
16:20, 17 августа 2021
Фото: v.v.tsyban/instagram.com
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Виноградники Новороссийска оказались подмыты в результате сильных дождей в Краснодарском крае. Власти города прогнозируют значительную потерю урожая винограда, сообщил замглавы Новороссийска Виктор Цыбань на своей странице в Instagram.
Все виноградники подмыты, во многих местах имеются заголения корневой системы. По предварительным данным, ожидается 20%, а в некоторых хозяйствах до 40% потери урожая, — говорится в сообщении замглавы города.
По его словам, от избытка влаги виноград может набухнуть и лопнуть, что приведёт к загниванию ягод. Кроме того, нанесён ущерб плодовым деревьям и повреждён урожай косточковых, в основном сливы.
Ранее стало известно, что более 1,7 тысячи домов и более 3,1 тысячи дворов оказались подтоплены на Кубани из-за циклона. Подтопления фиксируются в 31 населённом пункте. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.