В Новороссийске заявили о потере части урожая винограда из-за подтоплений

Виноградники Новороссийска оказались подмыты в результате сильных дождей в Краснодарском крае. Власти города прогнозируют значительную потерю урожая винограда, сообщил замглавы Новороссийска Виктор Цыбань на своей странице в Instagram.

Все виноградники подмыты, во многих местах имеются заголения корневой системы. По предварительным данным, ожидается 20%, а в некоторых хозяйствах до 40% потери урожая, — говорится в сообщении замглавы города.

По его словам, от избытка влаги виноград может набухнуть и лопнуть, что приведёт к загниванию ягод. Кроме того, нанесён ущерб плодовым деревьям и повреждён урожай косточковых, в основном сливы.

Ранее стало известно, что более 1,7 тысячи домов и более 3,1 тысячи дворов оказались подтоплены на Кубани из-за циклона. Подтопления фиксируются в 31 населённом пункте. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.