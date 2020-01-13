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Россиянам предрекли увеличение зарплат в 2020 году. Как заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, рост коснётся не только реальных зарплат в России, но и реальных располагаемых доходов.

Он отметил, что зарплата вырастет на 2,3%. На 1,5% увеличатся реальные располагаемые денежные доходы граждан. Это будет распространяться и на работников бюджетного сектора экономики. Заработные платы категорий, обозначенных в майских...