https://static.news.ru/photo/c2dde396-369f-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpgФото: Michal Fludra/Global Look Press
Японский автомобильный концерн Nissan не намерен выходить из альянса Renault и Mitsubishi.
По данным пресс-службы компании, в ряде международных СМИ появились «спекулятивные сообщения» о позиции Nissan.
Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса, — говорится в заявлении.
В автоконцерне отметили, что объединение является источником конкурентоспособности компании и обеспечивает ей устойчивый экономический рост.
Как писал NEWS.ru, ранее бывший руководитель автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признаёт, что его побег из Японии является нарушением закона. По его словам, он вынужден был так поступить, потому что не мог рассчитывать на справедливый суд в островном государстве.