Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Японский автомобильный концерн Nissan не намерен выходить из альянса Renault и Mitsubishi.

По данным пресс-службы компании, в ряде международных СМИ появились «спекулятивные сообщения» о позиции Nissan.

Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса, — говорится в заявлении.

В автоконцерне отметили, что объединение является источником конкурентоспособности компании и обеспечивает ей устойчивый экономический рост.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший руководитель автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признаёт, что его побег из Японии является нарушением закона. По его словам, он вынужден был так поступить, потому что не мог рассчитывать на справедливый суд в островном государстве.

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