https://static.news.ru/photo/efc141a2-218a-11ea-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

В нефти из трубопровода «Дружба» эксперты нашли тетрахлорид углерода — озоноразрушающее вещество, производство которого регулируется Монреальским протоколом.

Экспертиза показала, что сырьё было загрязнено на 85%. Ранее это опасное вещество использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель.

Как передаёт Reuters, анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и «Транснефти».

Как писал NEWS.ru, прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.