В нефти из трубопровода «Дружба» эксперты нашли тетрахлорид углерода — озоноразрушающее вещество, производство которого регулируется Монреальским протоколом.
Экспертиза показала, что сырьё было загрязнено на 85%. Ранее это опасное вещество использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель.
Как
Как писал NEWS.ru, прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.
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