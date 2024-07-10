В НАМИ рассказали, какую специальность выбирать будущим инженерам Замдиректора НАМИ Шмидт: роботизация является инновационным направлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе специальности будущим инженерам нужно ориентироваться на свои интересы, посоветовал в разговоре с NEWS.ru на выставке ИННОПРОМ-2024 заместитель генерального директора ФГУП НАМИ Николай Шмидт. По его словам, среди инновационных направлений сейчас автоматизация и роботизация производства, создание софта.

Прежде всего лучше идти в те направления, куда лежит душа, это очень важно. Основные инновационные направления, которые будут востребованы, — это автоматизация и роботизация: очень хорошая специальность и востребована не только в автомобилестроении. Далее это электроника, интеллектуальные системы, программирование — написание софта, — сказал Шмидт.

Стоит рассмотреть и классический инженеринг, отметил он: автомобилестроение, механику, электрику. Популярность инженерной сферы растет, на рынке колоссальный спрос, а оплачиваются инженерные профессии очень хорошо, порой предлагают «IT-вакансии с IT-зарплатами», подчеркнул Шмидт.

Тем временем власти Москвы приняли целый комплекс мер, который позволяет привлекать юных граждан к освоению инженерных профессий. Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, организуется множество экскурсий, школьников погружают в промышленное производство.