https://static.news.ru/photo/c4abe7d4-df94-11e9-93e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Совфед утвердил внесение поправок в Налоговый кодекс, подразумевающих введение льгот для огородников и садоводов.

Теперь в кодексе будет указано, что налоги не касаются садовых домов, которые не предназначены для жилья и имеют нежилое значение. Также льготами смогут воспользоваться и садоводы-индивидуалы.

В настоящее время взносы членов некоммерческих организаций, к которым относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

После внесения поправок данная норма будет распространяться на платежи садоводов и огородников, внесённые в индивидуальном порядке. Эти средства не должны рассматриваться при налогообложении прибыли садовых товариществ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принял решение о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию. По его мнению, это приведёт к удешевлению ягод и фруктов и станет драйвером для развития отечественного садоводства.