В «Нафтогазе» готовы продлить транзитный договор с «Газпромом»

Власти Украины готовы продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа, однако должны получить более чёткие гарантии того, что транзит будет сохранён. Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. Его слова приводит РИА Новости.

Витренко подчеркнул , что Киев готов вести переговоры с «Газпромом», однако продление срока действия договора не даёт достаточных гарантий для сохранения транзита через Украину. По мнению главы компании, для этого нужны контракты с европейскими компаниями.

Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <...> будет сохранен, — заявил глава «Нафтогаза».

Ранее стало известно, что «Газпром» может подставить Украину и выставить её ненадёжным поставщиком газа в Европе простым способом. Как заявил Юрий Витренко, российская компания может каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое. Он уточнил, что решением проблемы будет перенос точки доступа с западной границы Украины на границу с Россией. В этом случае «Газпрому» придётся напрямую отвечать за свои действия перед ЕС.