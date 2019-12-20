https://static.news.ru/photo/3d045454-2429-11ea-b767-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Страны должны заключить новый транзитный договор сроком на пять лет до 29 декабря.

«Газпром» планирует подписать с «Нафтогазом» пятилетний договор на организацию транзита с определёнными объёмами, под которые украинская сторона забронирует мощности у «Оператора ГТС Украины». То есть «Газпром» будет платить «Нафтогазу», а «Нафтогаз» — компании «Оператор ГТС Украины», объяснил Витренко.

По его словам, в договоре будет прописан определённый тариф, а тариф между украинскими компаниями определит Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания продолжит добиваться от России компенсаций за крымские активы в международном арбитраже.