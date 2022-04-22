В МВФ заявили, что Европа сможет продержаться без российского газа полгода

В МВФ подсчитали, что Европа сможет нормально прожить без российского газа полгода, а дальше уже начнутся серьёзные экономические проблемы. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка директор европейского департамента фонда Альфред Каммер, пишет ТАСС.

Каммер заявил , что МВФ изучил два альтернативных сценария, при которых прекращается поставка российского газа. В итоге фонд пришёл к выводу, что Европа может справиться с этим только в течение первых шести месяцев, а вот зимой уже возникнет нехватка энергоносителя.

И эта нехватка, конечно, окажет значительное влияние на экономику и экономическую деятельность, она приведет к сокращению ежегодных поставок газа на 12%, — пояснил финансист.

Летом потребность Европы в газе ниже, дополнил свою мысль представитель МВФ. К тому же страны могут использовать свои запасы. Но сокращение резервов до критического уровня приведёт к резкому росту цен. которые и без того бьют рекорды.

Однако если отказ [от российского газа] продлится до зимы или даже дольше, это будет иметь значительные последствия, — предупредил Каммер.

В качестве альтернативных мер он предложил сокращать потребление газа для поддержания необходимого уровня запасов. Это, по его мнению, позволит «смягчить последствия» будущего прекращения поставок.

МВФ прогнозирует, что полный отказ от импорта российских энергоносителей может привести к сокращению ВВП зоны евро на 3 п.п. Рассмотренная в альтернативном сценарии ситуация может грозить риском темпов роста и возникновение такой угрозы необходимо предотвратить, считает глава департамента МВФ. При этом в базисном сценарии фонд не рассматривает отсутствие перебоев в поставках газа из России.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Запад ждут впереди «сложные месяцы». Также она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине скоро закончится.