В МВФ спрогнозировали рост цены на нефть до $45

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Согласно нашим прогнозам, цена на нефть будет в районе 35 долларов в 2020 году и примерно на том же уровне в 2021 году, а потом опять вырастет до 45 долларов, — цитирует её ТАСС.

Гопинат добавила, что это ниже цен, которые были до ситуации с клоронавирусом. По её мнению, это не лучшим образом скажется на доходах нефтедобывающих стран.

Она отметила, что в интересах всего мира, чтобы нефтяные рынки оставались более стабильными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус нанесёт ущерб мировой экономике на ближайшие два года в $5 трлн. Издание Bloomberg отмечает, что мир вступает в «самую глубокую рецессию», начиная с 30-х годов прошлого века. Спад будет непродолжительным, прогнозируют экономисты. Но многим странам потребуется время, чтобы наверстать упущенное.