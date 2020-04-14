В МВФ спрогнозировали падение ВВП России на 5,5% из-за коронавируса

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ВВП России в 2020 году упадёт на 5,5% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цены на нефть. Такой прогноз был дан в апрельском докладе Международного валютного фонда.

В январе 2020 году в МВФ сообщали, что российская экономика в течение 12 месяцев должна вырасти на 1,9%.

Исходя из прогноза фонда на следующий год, выходит, что ВВП РФ должно вырасти на 3,5%. Данные предполагаемые показатели выше январских на полтора пункта.

В МВФ ожидают, что инфляция в России в 2020-2021 годах будет на уровне 3,1 и 3% соответственно, а безработица — 4,9 и 4,8%, следует из доклада по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Как ранее передавал NEWS.ru, нынешние меры, которые предпринимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.