В МВФ предупредили о возможном разделе мира Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделится на два торговых блока

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Экономисты МВФ построили модель, согласно которой мир разделится на два торговых блока, сообщает РИА Новости. Согласно прогнозу экспертов, первый из них — это США — ЕС, а второй — Китай — Россия.

В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами, — отмечают специалисты из МВФ.

По их мнению, две крупнейшие экономики мира — США и Китай — начали вводить двусторонние торговые барьеры. Ограничения коснулись экспорта медицинских товаров и продуктов питания.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о выходе РФ из МВФ. По мнению группы депутатов от КПРФ, России также следует денонсировать протокол о вступлении в Международный банк реконструкции и развития. В правительстве подчеркнули, что выход из состава МВФ может негативно повлиять на участие РФ в других финансовых механизмах, связанных с программами фонда, например в Пуле условных валютных резервов стран БРИКС.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее сообщил, что Россия должна выйти из МВФ, так как данная организация ничем не помогала РФ, а только разрушала экономику страны. По словам парламентария, такие структуры, как МВФ, Всемирный банк и ВТО, служат исключительно интересам США и Евросоюза.