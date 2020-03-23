https://static.news.ru/photo/82a46c0a-6d2c-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de /Global Look Press

Мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже. Об этом заявила 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Прогноз глобального роста на 2020 год негативный. Рецессия по меньшей мере такая, как во время мирового финансового кризиса или хуже, — цитирует ТАСС главу МВФ.

Вместе с тем она добавила, что восстановления экономики можно ждать не ранее 2021 года.

Как писал NEWS.ru, совет ЕС по экономике и финансам утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста — для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса COVID-19.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.