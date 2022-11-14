В МВФ заявили о мрачных перспективах мировой экономики Эксперт МВФ Гудмундсон: снижение деловой активности указывает на мрачные перспективы экономики

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Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундсон заявил, что сейчас перспективы мировой экономики выглядят более мрачными, чем месяц назад, когда МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7%. Эксперт указал на то, что в странах G20 в последние месяцы снизился индекс деловой активности. Показатель упал во всех развитых государствах, кроме США и Японии.

Проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает, что впереди нас ждут новые вызовы, — написал Гудмундсон.

По мнению специалиста, в ближайшие месяцы страны будут и дальше ужесточать налогово-бюджетную, а также денежно-кредитную политику. Они станут делать это для снижения инфляции. Указанные решения, добавил эксперт МВФ, скажутся на экономической активности. По его мнению, особенно это затронет сектор недвижимости.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что между США и Китаем может начаться холодная война. Она подчеркнула, что считает такое соперничество безответственным.

Кроме того, глава МВФ указала на продолжающиеся усилия США и Европы по перестройке всемирных цепочек поставок. По ее мнению, это имеет смысл только в том случае, если они направлены на устранение зависимости от одного поставщика.