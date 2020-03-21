https://static.news.ru/photo/8b390946-6b49-11ea-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьёзными». Об этом заявил директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен и выразил уверенность, что мировая экономика способна справиться с кризисом.

Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса, — цитирует его РИА Новости.

Буфером против ослабления экономики Мюлейзен назвал продолжительное расширение и высокий уровень занятости.

Как писал NEWS.ru, Мюлейзен считает, что пандемия сильно повлияет на экономику, поскольку снижается спрос и люди изолированы. Это значит, что очень многие секторы экономики получают большой урон, такие как путешествия и потребление услуг. Он отметил, что кризис произошёл тогда, когда экономика была к этому готова. Глава департамента МВФ также напомнил, что справиться быстрее с распространением коронавируса нового типа поможет карантин.

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, больше всего в Европе. Более 11 тысяч из них умерли.