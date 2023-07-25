В МВФ объяснили рост российской экономики МВФ: апрельский рост российской экономики увеличился на 0,8% благодаря вливаниям государства

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Апрельский прогноз роста экономики России, согласно анализу Международного валютного фонда, вырос на 0,8% — до 1,5%, сказано в отчете на сайте фонда. Эта оценка отражает динамику в розничной торговле, строительстве и промышленном производстве. При этом прогноз на следующий год оставлен без изменения на уровне 1,3%.

Прогноз для России в 2023 году был пересмотрен к росту на 0,8% до 1,5%, что отражают жесткие данные (розничная торговля, строительство и промышленное производство), которые свидетельствуют о сильных результатах в первом полугодии, при этом сильный бюджетный стимул стимулировал этот рост, — говорится в отчете.

Согласно отчету МВФ, ожидается, что общая мировая инфляция снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году темпы роста ВВП страны ускорялись от месяца к месяцу. По его словам, по итогам года ВВП может вырасти более чем на 2%, перекрыв прошлогоднее падение. Он добавил, что дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2023 года составил 2,6 трлн рублей. Это составляет 1,6% от ожидаемого ВВП за год.