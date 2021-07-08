В МВФ назвали «стимулом для всего мира» увеличение СДР

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что увеличение его резервов на $650 млрд повысит ликвидность и поможет странам восстановиться после вызванного пандемией коронавирус кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

Она подчеркнула , что это послужит стимулом для всего мира, укрепит доверие между государствами и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Георгиева привела в качестве примера 2009 год, когда было принято аналогичное решение. По её словам, тогда расширение резервов «внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса».

Уверена, что новое распределение окажет столь же благоприятное воздействие и сейчас, — подчеркнула она.

В заключении директор-распорядитель добавила, что фонд продолжит активно взаимодействовать с государствами в вопросе добровольной передачи СДР от более богатых стран более бедным и уязвимым.

Ранее в МВФ заявили, что мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее. Этому способствуют бюджетное стимулирование и вакцинация от коронавируса, однако риски всё ещё сохраняются, в том числе из-за новых штаммов COVID-19.