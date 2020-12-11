«В Москву! В Москву! В Москву!»: россияне бегут в большие города

В России выросло число граждан, готовых на переезд внутри страны, следует из исследования специалистов Высшей школы экономики. По данным опроса, в текущем году о переезде в другие регионы задумывались 42% россиян, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 28%.

В целом по стране найти новую работу в другом регионе намерены 28% против 18% респондентов в 2016 году.

Эксперты ВШЭ, на исследование которых ссылается РБК , отмечают, что малые города потеряли все преимущества перед сёлами: подавляющее большинство жителей, например, убеждены, что у них нет шанса качественно обучиться выбранной профессии. 87% уверены, что получить хорошее образование там, где они сейчас живут, невозможно. Похожего мнения придерживаются 67% жителей средних городов, а также 41% обитателей крупных (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Ещё одна причина, которая подталкивает россиян к переезду, — трудоустройство. В крупных (не столичных) городах уверены, что смогут найти достойную работу, только 39%; так же полагают меньше четверти жителей средних и незначительная доля представителей малых городов и сёл, отмечают в ВШЭ.

За четыре года резко сократилось число россиян, которые довольны тем местом, где сейчас живут, и не хотели бы его менять. Если в 2016 году таких было 43%, то в 2020-м стало 21%.

По словам исследователей, Москва на этом фоне выглядит наиболее привлекательной для своих жителей. Так, например, что найти хорошую работу в столице проще, считают 60% против 33% респондентов в целом по стране. 71% опрошенных отметили, что в Москве можно получить хорошее образование. Что касается наличия разнообразного досуга, то в столице о нём сообщили 61% против 28% респондентов в целом по стране.

С кризисом как раз в наибольшей степени ситуация на рынке труда ухудшилась в столицах и других крупных городах. К тому же в условиях закрытия границ они столкнулись с дефицитом низкоквалифицированной рабочей силы из стран ближнего зарубежья. Так что переизбытка предложения кадров в них в ближайшее время ожидать не приходится. Виктор Ляшок старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС

К тому же, отмечает Ляшок, распространение удалённых форм занятости в последний год может привести к оттоку населения из крупных городов, ведь работать на столичные компании можно зачастую из любой точки России.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В России, по сравнению с другими странами, очень низкая мобильность населения, указывает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Мы в меньшей степени склонны к переезду, поскольку слабо развит рынок жилья, высокие цены на проезд, говорит она. И то, что сейчас увеличилась численность лиц, готовых к переезду, сигнализирует прежде всего о крайне сложной ситуации в тех местах, откуда готовы уезжать. Это ещё не означает, что все те, кто задумывается о переезде, уедут.

Ситуация с коронавирусом в 2020-м усугубила ситуацию — сократилось количество рабочих мест, снизились доходы. А это всегда усугубляет социальную напряжённость, растёт преступность. И конечно, многие граждане готовы искать более благоприятные места для работы и жизни. Но не стоит бояться, что в крупных городах и мегаполисах вырастет предложение на рынке труда. Сейчас рынок труда демонстрирует неплохой спрос на работников отдельных сфер экономики. И те, кто готов трудиться в торговле, строительстве, сфере услуг, на производстве, смогут найти работу. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

Тем более что из-за оттока мигрантов таких вакансий много. А вот специалистам с высшим образованием, офисным работникам придётся сложнее. Здесь вакансий мало, так что придётся конкурировать за возможность занять рабочее место. На заработных платах это, скорее всего, никак не отразится, потому что не такой уж большой поток приезжающих, не такая большая конкуренция среди кандидатов.

А конкуренция за компетентных и квалифицированных работников среди компаний существует, и им выгодно не только экономить на оплате труда, но и иметь в своём штате квалифицированных работников, резюмирует специалистка.

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«В Москву, в Москву, в Москву!» — как мантру произносили в пьесе А. П. Чехова «Три сестры» (1901) девушки. И, как видим, похоже, за сто лет ничего так и не поменялось.