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Экономика

В Москве цены на квартиры побили рекорд

13:25, 13 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле текущего года средняя стоимость квадратного метра новых квартир в Москве оказалась рекордной и составила 255 тысяч рублей. Об этом сообщается в отчете портала ЦИАН.

Так, за прошедший месяц цены поднялись на 1,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 24,9%. Отмечается, что такие изменения связаны с политикой девелоперов и с выходом в продажу значительного объёма корпусов со стартовыми ценами.

Как уточняется, всего в Москве и Подмосковье в апреле купили 16,5 тысяч квартир в новостройках, 685 из которых были приобретены в ипотеку. При этом общий объем предложения продемонстрировал низкий прирост: на первичном рынке было доступно на 23% ниже квартир и апартаментов, чем год назад.

Ранее аналитики инвестиционной компании Realiste перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жилье. Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. метр на 15% превышает среднерыночную.

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