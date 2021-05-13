В Москве цены на квартиры побили рекорд

В апреле текущего года средняя стоимость квадратного метра новых квартир в Москве оказалась рекордной и составила 255 тысяч рублей. Об этом сообщается в отчете портала ЦИАН.
Так, за прошедший месяц цены
Как уточняется, всего в Москве и Подмосковье в апреле купили 16,5 тысяч квартир в новостройках, 685 из которых были приобретены в ипотеку. При этом общий объем предложения продемонстрировал низкий прирост: на первичном рынке было доступно на 23% ниже квартир и апартаментов, чем год назад.
Ранее аналитики инвестиционной компании Realiste перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жилье. Возглавил список район около станции метро «Тульская», где средняя цена за 1 кв. метр на 15%