Московские компании побили восьмилетний рекорд спроса на офисы

Объём сделок аренды и купли-продажи на офисном рынке Москвы достиг 364 тыс. кв. м, а в первом полугодии — 644 тыс. кв. м. Эти показатели стали рекордными за восемь лет исследований, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы британской компании JLL.

Отмечается, что финансовые показатели текущего года в 1,3 раза и на 36% соответственно опережают цифры аналогичных периодов прошлого года. Аналитики JLL уточнили, что объём офисных сделок в столице достиг максимума с 2013 года.

По словам руководителя отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Алексея Кучвальского, подобная динамика вызвана отложенным спросом на недвижимость после прошлогоднего падения.

Многие компании, которые ещё год назад занимали скорее выжидательную позицию, сейчас активно начали рассматривать для себя новые офисы, несмотря на всё ещё сохраняющиеся ограничения и продолжающийся режим удалённой работы, — подчеркнул он.

Лидерами по объёму офисных сделок в столичном регионе оказались компании, предоставляющие бизнес-услуги. На их долю пришлась почти треть от общего объёма аренды и купли-продаж (29%). Второе место заняли производственные организации, а топ-3 замкнули представители банковской сферы (19% и 13% соответственно).

По итогам первого полугодия 2021 года общий ввод офисных площадей в Москве составил 446 тыс. кв. м. Этот показатель вдвое больше, чем в сопоставимый период 2020-го, и максимальный с 2014-го.

За годовую аренду в премиальных зданиях Москвы с клиентов в среднем запрашивали от 35 тысяч до 55 тысяч рублей за кв. м. без учёта НДС и операционных расходов. Аналогичная ставка в бизнес-центрах класса А варьировалась в пределах 20–40 тысяч рублей, в классе В+ — 10–25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье увеличился спрос на элитные коттеджи.