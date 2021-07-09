В Москве вырос спрос на аренду элитного жилья

В столице вдвое вырос спрос на аренду элитного жилья. Самыми популярными местами в плане переселения оказались окрестности Кремля и Тверской район. Об этом говорится в исследовании компании Knight Frank.

Почти вдвое больше элитного жилья было арендовано за первые шесть месяцев в 2021 году, чем за аналогичный период годом ранее. Основная причина повышения спроса на дорогую аренду — это возвращение тех нанимателей, которые во время пандемии уезжали жить в другой регион или селились за городом.

При этом арендодатели на фоне пониженного спроса на их жильё стали снижать цены и больше торговаться, что сразу же сказалось на интересе со стороны нанимателей.

Сейчас на рынке высокобюджетной городской аренды Москвы отмечается пиковая активность арендаторов. Количество сделок и запросов превышает допандемийные показатели, — комментирует региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьёв.

Самые востребованные места — окрестности Кремля и Тверская, на которые приходится 20% всех сделок в этом сегменте. Ещё 20% приходится на Арбат и 11% на Хамовники. Средняя ставка в районе Кремля и Тверской выросла на 5% и сейчас составляет 455 тысяч рублей в месяц.

Ранее риелтор открыла секрет, как быстрее сдать квартиру. Правильная оценка арендного жилья позволит ускорить его сдачу.