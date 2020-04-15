В Москве выделены ещё 7 млрд рублей на поддержку лиц, потерявших работу

https://static.news.ru/photo/a53b9152-7f16-11ea-ab41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти дополнительно выделили 7 млрд рублей на поддержку москвичей, которые на фоне пандемии коронавируса потеряли работу.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на оперативный штаб по экономике. По его данным, средства будут направлены жителям Москвы напрямую: потерявшие из-за пандемии работу москвичи получат по 19,5 тыс. рублей.

Как получить поддержку: встать на биржу труда онлайн, оставить необходимые реквизиты, — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, с момента подачи реквизитов выплата придёт на банковскую карту в течение 3-5 дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нынешние меры, которые принимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.