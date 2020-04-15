В Москве выделены ещё 7 млрд рублей на поддержку лиц, потерявших работу

Столичные власти дополнительно выделили 7 млрд рублей на поддержку москвичей, которые на фоне пандемии коронавируса потеряли работу.
Об этом
Как получить поддержку: встать на биржу труда онлайн, оставить необходимые реквизиты, — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, с момента подачи реквизитов выплата придёт на банковскую карту в течение 3-5 дней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нынешние меры, которые принимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен